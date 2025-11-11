İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapacak! Kura tarihleri, kontenjanlar belli oldu
Sağlık Bakanlığı’nın 2.764 sürekli işçi alımı için başvuru aşaması bitti. Temizlik, güvenlik ve klinik destek pozisyonları için yapılacak kura çekilişi İŞKUR üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte kura tarihleri ve alanları...
Sağlık Bakanlığı tarafından 2.764 sürekli işçi alımı kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından, gözler kura çekiliş tarihine çevrildi.
İŞKUR vasıtasıyla kabul edilen başvurular sonrası, Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Klinik Destek Elemanı pozisyonları için kura yöntemiyle adaylar tespit edilecek.
Totalde 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı işe alınacak.