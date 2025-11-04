İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura takvimi belli oldu; 2.764 işçi istihdam edilecek
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı için beklenen kura takvimi açıklandı. Geri sayım başladı. Çekilişin ardından binlerce işçi bakanlık bünyesinde istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı çatısı altında gerçekleştirilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura çekimi öncesi büyük bir heyecan yaşanıyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tamamlanan başvuruların sonrasında adaylar şimdi gözlerini kura tarihine çevirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre alımlar; 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı kadrolarında yapılacak.