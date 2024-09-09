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  4. İŞKUR yeni verileri paylaştı: Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu

İŞKUR yeni verileri paylaştı: Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,85 düşüşle 221 bin 874 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 235 bin 656 seviyesinde bulunuyordu.

İŞKUR yeni verileri paylaştı: Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu - Sayfa 1

İŞKUR’un aylık “İstatistik Raporu”na göre, ocak-ağustos döneminde ise %0,1 artışla 1 milyon 793 bin 632 açık iş alındı.

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İŞKUR yeni verileri paylaştı: Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu - Sayfa 2

En fazla açık iş imalat sektöründe 

İlk 8 ayda açık işlerin yüzde 99’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (708.551 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

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İŞKUR yeni verileri paylaştı: Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu - Sayfa 3

En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde kaydedildi.

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İŞKUR yeni verileri paylaştı: Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu - Sayfa 4

Kayıtlı işsiz sayısı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %14,68 düşüşle 2 milyon 371 bin 977 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 779 bin 984 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin %47,4’ü erkek, %52,6’sı kadın, %21,1’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

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