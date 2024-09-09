İŞKUR yeni verileri paylaştı: Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu
İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,85 düşüşle 221 bin 874 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 235 bin 656 seviyesinde bulunuyordu.
İŞKUR’un aylık “İstatistik Raporu”na göre, ocak-ağustos döneminde ise %0,1 artışla 1 milyon 793 bin 632 açık iş alındı.
En fazla açık iş imalat sektöründe
İlk 8 ayda açık işlerin yüzde 99’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (708.551 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.
En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde kaydedildi.
Kayıtlı işsiz sayısı
İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %14,68 düşüşle 2 milyon 371 bin 977 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 779 bin 984 seviyesindeydi.
Kayıtlı işsizlerin %47,4’ü erkek, %52,6’sı kadın, %21,1’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.