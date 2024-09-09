İŞKUR yeni verileri paylaştı: Türkiye'de açık iş oranı en fazla olan sektörler belli oldu

Kayıtlı işsiz sayısı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %14,68 düşüşle 2 milyon 371 bin 977 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 779 bin 984 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin %47,4’ü erkek, %52,6’sı kadın, %21,1’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.