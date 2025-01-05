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İslam Memiş "altın o tarihte zirveyi görecek" dedi! Kritik uyarıyı yaptı: 'Sabredemem' diyen varsa..

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni yıla dair piyasa analizlerini paylaşarak altın yatırımcılarını için tarih vererek kritik uyarılarda bulundu.

İslam Memiş "altın o tarihte zirveyi görecek" dedi! Kritik uyarıyı yaptı: 'Sabredemem' diyen varsa.. - Sayfa 1

 Finansal analist İslam Memiş, altın ve gümüş ekseninde 2025 yılını değerlendirdi. Yeni rekorlar için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Memiş beklemeye sabrı olmayanlara önerilerini sundu.

İşte İslam Memiş'in tahminleri...

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İslam Memiş "altın o tarihte zirveyi görecek" dedi! Kritik uyarıyı yaptı: 'Sabredemem' diyen varsa.. - Sayfa 2

Yılsonu beklentisi nedir?

Altın fiyatları için 2025 yılı beklentimi iki ay önce açıkladığımı anımsatmak isterim. Yıl sonuna kadar ons altın 3 bin-3 bin 500 dolar, gram altın 4 bin-4 bin 500 lira aralığı.

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İslam Memiş "altın o tarihte zirveyi görecek" dedi! Kritik uyarıyı yaptı: 'Sabredemem' diyen varsa.. - Sayfa 3

"2025 yılı belirsizliklerle dolu"

En çok merak edilen de "Hangi ayda zirveleri görürüz?" oldu. Tek tek anlatayım; Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 2025 yılı belirsizliklerle dolu, volatilitenin yüksek olacağı bir yıl olacak.

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İslam Memiş "altın o tarihte zirveyi görecek" dedi! Kritik uyarıyı yaptı: 'Sabredemem' diyen varsa.. - Sayfa 4

"Karmakarışık bir yıl olacak"

Bir bakacaksınız her şey güzel gidiyor, bir bakacaksınız her şey eskisi gibi karmakarışık. Bir bakacaksınız barış haberleri, bir bakacaksınız savaş haberleri.

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