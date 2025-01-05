İslam Memiş "altın o tarihte zirveyi görecek" dedi! Kritik uyarıyı yaptı: 'Sabredemem' diyen varsa..
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni yıla dair piyasa analizlerini paylaşarak altın yatırımcılarını için tarih vererek kritik uyarılarda bulundu.
Finansal analist İslam Memiş, altın ve gümüş ekseninde 2025 yılını değerlendirdi. Yeni rekorlar için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Memiş beklemeye sabrı olmayanlara önerilerini sundu.
İşte İslam Memiş'in tahminleri...
Yılsonu beklentisi nedir?
Altın fiyatları için 2025 yılı beklentimi iki ay önce açıkladığımı anımsatmak isterim. Yıl sonuna kadar ons altın 3 bin-3 bin 500 dolar, gram altın 4 bin-4 bin 500 lira aralığı.
"2025 yılı belirsizliklerle dolu"
En çok merak edilen de "Hangi ayda zirveleri görürüz?" oldu. Tek tek anlatayım; Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 2025 yılı belirsizliklerle dolu, volatilitenin yüksek olacağı bir yıl olacak.