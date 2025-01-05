İslam Memiş "altın o tarihte zirveyi görecek" dedi! Kritik uyarıyı yaptı: 'Sabredemem' diyen varsa..

"2025 yılı belirsizliklerle dolu"

En çok merak edilen de "Hangi ayda zirveleri görürüz?" oldu. Tek tek anlatayım; Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 2025 yılı belirsizliklerle dolu, volatilitenin yüksek olacağı bir yıl olacak.