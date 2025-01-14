İslam Memiş 'altında gerileme olacak' diyerek uyardı: Bu rakam aralığına dikkat!

KÜRESEL PİYASALARDA KRİTİK HAFTA

Küresel piyasalar bu hafta verilerin ve raporların yoğun olduğu bir haftaya başlayacak. ABD enflasyon verisi, bu haftanın en önemli verisi olacak. Çin'de sanayi üretimi, perakende satışlar, konut satışları, işsizlik oranı Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, dış ticaret, cari işlemler dengesi İngiltere'de enflasyon verisi gibi önemli verilerin açıklanacağı bir hafta olacak. ABD'den gelecek "Bej Kitap" raporu yine haftanın önemli raporlarından olacak.