İslam Memiş 'altında gerileme olacak' diyerek uyardı: Bu rakam aralığına dikkat!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, borsa, gümüş ve bitcoin ile ilgili haftalık değerlendirmelerini ve beklentilerini kaleme alarak yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Finansal analist İslam Memiş altın, dolar, borsa, gümüş ve bitcoin ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Memiş'in manşetinde gerileme uyarısı vardı. Memiş söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi.
KÜRESEL PİYASALARDA KRİTİK HAFTA
Küresel piyasalar bu hafta verilerin ve raporların yoğun olduğu bir haftaya başlayacak. ABD enflasyon verisi, bu haftanın en önemli verisi olacak. Çin'de sanayi üretimi, perakende satışlar, konut satışları, işsizlik oranı Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, dış ticaret, cari işlemler dengesi İngiltere'de enflasyon verisi gibi önemli verilerin açıklanacağı bir hafta olacak. ABD'den gelecek "Bej Kitap" raporu yine haftanın önemli raporlarından olacak.
PİYASALARDA GERGİN BEKLEYİŞ
Piyasalarda veri ve raporlar eşliğinde dalgalı bir seyir olmasını bekliyorum. Dolar, uluslararası piyasalarda değer kazandı. Dolar endeksi (dxy), 109,49 seviyesinden kapanış yapmıştı. İlginç olan altın, bitcoin, petrol de aynı haftada yükseldi. Aynı haftada tüm enstrümanların değer kazanması küresel piyasalarda gergin bekleyişi işaret ediyor.