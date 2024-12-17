İslam Memiş "geri çekilme yaşanabilir" dedi! Altın için rakam vererek yatırımcıları uyardı
Finans analisti İslam Memiş, Fed ve diğer merkez bankalarının faiz kararları öncesinde altın fiyatlarına ilişkin son öngörülerini paylaşarak yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Altın fiyatları, aralık ayı Fed faiz kararı öncesi hareketli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ons altın 2650-2700 dolar bandında hareket sergilerken altın gram fiyatı ise buradan esen rüzgarla yön buluyor.
ABD Merkez Bankası Fed Çarşamba günü saat 22:00'da yılın son faiz kararı için açıklamada bulunacak. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçerek gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verecek.
Fed kararı, dünya genelinde büyük bir ilgiyle izlenecek ve piyasalarda yaşanacak gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Bunların başında da altın piyasası geliyor. 2024'ün son faiz kararı için gözler ABD'ye döndü. Fed faiz kararı için analistler 25 baz puanlık indirim öngördü.