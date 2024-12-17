İslam Memiş "geri çekilme yaşanabilir" dedi! Altın için rakam vererek yatırımcıları uyardı

Fed kararı, dünya genelinde büyük bir ilgiyle izlenecek ve piyasalarda yaşanacak gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Bunların başında da altın piyasası geliyor. 2024'ün son faiz kararı için gözler ABD'ye döndü. Fed faiz kararı için analistler 25 baz puanlık indirim öngördü.