İslam Memiş'ten altın uyarısı geldi, rakam verdi!" Altında bu hafta bu rakama odaklanacağım"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro ve borsa üzerindeki haftalık beklentilerini açıkladı. Memiş, altınla ilgili uyarılarda bulun.
Finansal analist İslam Memiş, altın, dolar ve Euro ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Memiş altınla ilgili bu hafta içi beklediği ons aralığını da yatırımcılarla paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:
Yurt içi piyasalarda Suriye'deki gelişmelerin yansımalarını ve açıklamaları takip edeceğiz.
Yurt içi piyasaların pozitif ayrışması sürpriz olmaz.
Çünkü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 puanın altına indi.
Avrupa kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye'nin notlarını artırdı.
Borsanın pozitif seyretmesine yansıyabilir.
Para piyasalarında bu hafta takip edeceğim bant aralıkları şöyle: