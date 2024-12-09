İslam Memiş'ten altın uyarısı geldi, rakam verdi!" Altında bu hafta bu rakama odaklanacağım"

Bist100 endeksi;

10 bin 81 puan seviyesinden kapanış yapmıştı.

Geçen hafta beklediğim 10 bin puan seviyesini test etti.

Yukarda 10 bin 800 seviyesine kadar alanı var.

Bu haftanın özelinde 9 bin 900-10 bin 400 puan aralığını takip edeceğim.