İslam Memiş'ten altın yatırımcısına çarpıcı uyarı: "Dikkat etmekte fayda var"

Altın fiyatlarında yaşanan dinlenme modu tekrar devam ediyor. Aşağı ya da yukarı kırılım olacak mı onu şu anda tam olarak tespit edemiyoruz ama mutlaka bir yön kırılması olacak.

11 aydır ons altın nereye gram altın oraya uyarılarım vardı. Artık Aralık ayı itibariyle yönümüz, trendimiz, beklentimiz ve yol hayatımız değişti.