İslam Memiş'ten altın yatırımcısına çarpıcı uyarı: "Dikkat etmekte fayda var"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, aralık ayının ilk haftasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Fiyatların durgun bir seyir izlediğini belirten Memiş, sürpriz gelişmelerin piyasaları etkileyebileceğine dikkat çekti.
Finansal analist İslam Memiş, kişisel Youtube kanalından yaptığı açıklamalarda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş, durgun seyreden altın fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkilenebileceğini söyledi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şu şekilde oldu:
"Altının gram fiyatı serbest piyasalarda 3033-3035 TL seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda gram altının serbest piyasalarda 3025 TL seviyesinde.
Yine aşağıda 2.580, yukarıda 2.680 dolar aralığı var. Gram Altın tarafında ise 2.980, 3.080 lira aralığı takip etmeye devam ediyoruz.
Altın fiyatlarında yaşanan dinlenme modu tekrar devam ediyor. Aşağı ya da yukarı kırılım olacak mı onu şu anda tam olarak tespit edemiyoruz ama mutlaka bir yön kırılması olacak.
11 aydır ons altın nereye gram altın oraya uyarılarım vardı. Artık Aralık ayı itibariyle yönümüz, trendimiz, beklentimiz ve yol hayatımız değişti.