İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken açıklamalar: Hazırlık yapılmalı!

İslam Memiş, "Dolar endeksi (dxy), 107 seviyesinin üzerine çıktı. Ancak ne dolar endeksindeki yükselişin ne de dolar karşısındaki enstrümanların düşüşü kalıcı değil. Yani, dolar karşısındaki varlıklar orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat getirmiş oldu." dedi.