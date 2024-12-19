İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken açıklamalar: Hazırlık yapılmalı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde altın, dolar ve euro piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı. Memiş, bu enstrümanlarla ilgili analizlerinin yanı sıra, yatırımcılar için alım zamanına dair önemli görüşler de paylaştı.
Amerikan Merkez Bankası (FED), 25 baz puanlık faiz indirimi kararı aldığını duyurdu. Yatırımcıların bu karar sonrası hamlelerini şekillendirmesi beklenirken, piyasalarda gözler dolar, altın ve gümüşteki hareketliliğe odaklandı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'deki yazısında, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:
Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş fırsatı kollayanların hazırlık yapması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Dolar karşısındaki tüm enstrümanlar benim paramla ucuz. Dolar ile alabileceğiz enstrümanların da ucuz olduğunu belirtmek isterim. Bu haftayı son hafta olarak görüyorum" dedi.
Fed, bu yıl 3.faiz indirimini yaptığını ve 2025 yılında da 2 kez faiz indirimi yapmasının belendiğini belirten İslam Memiş, Fed'in faiz kararının piyasalar tarafından önceden satın alındığını, Dolar karşısındaki enstrümanlar değer kaybettiğini söyledi.