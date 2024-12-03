İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: "Endişe verici" diyerek açıkladı!

Yıl sonu için net rakam verdi

Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki son hareketleri değerlendirirken, küresel jeopolitik risklerin ve Donald Trump'ın gelecekte yapabileceği yeni tehditlerin piyasalarda belirleyici bir rol oynayabileceğini vurguladı. Bakılanma sürecinin ons altında yeniden kendini gösterdiğini ve devam ettiğini belirten Memiş, “Ons altın tarafında 2.640-2680 dolar bant aralığını takip edeceğimi belirtmiştim. 2.640 dolar seviyesini aşağı yönlü kırdı. Şimdi 2.618 dolar destek seviyesi. Ancak yukarıda yine 2.680 dolar direnci kalmaya devam ediyor” diye konuştu.