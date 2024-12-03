İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: "Endişe verici" diyerek açıkladı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hareketliliğin arkasında küresel jeopolitik gerilimlerin ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin etkili olduğunu vurguladı. Memiş, "Tehditler sürdüğü sürece yılın son operasyonunu gerçekleştirebiliriz. Özellikle Trump'ın tehditleri büyük bir endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, kısa sürede toparlanarak toparlanma sinyalleri verdi. Dolar kurundaki istikrarın etkisiyle gram altın yatırımcıları, dikkatlerini ons altın fiyatlarına çevirdi. Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri analiz ederek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Altın ve gümüş gibi değerli metaller, haftaya satıcılı bir başlangıç yapmalarına rağmen toparlanma sinyalleri göstermeye başladı. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde en düşük 2.926 lirayı görürken, şu anda 2.956 lira seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın ise haftaya 2.621 dolardan başlayarak kısa sürede 2.650 dolar bandına yükseldi.
Piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen ana unsurlar arasında Suriye kaynaklı Orta Doğu gerilimleri ve Donald Trump’ın ikinci kez başkanlık koltuğuna adaylık sürecindeki sert açıklamaları yer alıyor. Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e yönelik tarife tehditleri de piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor.
Memiş, yatırımcılara bu süreçte dikkatli olmalarını ve özellikle kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı bulunmalarını önerdi.
Yıl sonu için net rakam verdi
Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki son hareketleri değerlendirirken, küresel jeopolitik risklerin ve Donald Trump'ın gelecekte yapabileceği yeni tehditlerin piyasalarda belirleyici bir rol oynayabileceğini vurguladı. Bakılanma sürecinin ons altında yeniden kendini gösterdiğini ve devam ettiğini belirten Memiş, “Ons altın tarafında 2.640-2680 dolar bant aralığını takip edeceğimi belirtmiştim. 2.640 dolar seviyesini aşağı yönlü kırdı. Şimdi 2.618 dolar destek seviyesi. Ancak yukarıda yine 2.680 dolar direnci kalmaya devam ediyor” diye konuştu.