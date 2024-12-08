İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sürpriz gelişmelere hazır olun

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirse de, indirmese de hiçbir şey değişmeyecek. Ne değişmeyecek? Ucuz bir kredi ulaşmak mümkün olmayacak.

Diğer taraftan politika faizinin gerilemesiyle bankadaki kredi oranlarının gerilemesi bence mümkün olmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası'nın örneği verelim. 150 baz puan ya da 250 baz puan faiz indirdi. Bu sefer bunun halka yansıyan, iş insanlarına yansıyan veya kredi kullananlara yansıyan bir gelişme şahsen beklemediğimi ifade etmek isterim.