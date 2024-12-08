İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sürpriz gelişmelere hazır olun
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın ekseninde piyasalara dair öngörülerini paylaşan Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, "banka faizleri düşmeyecek" diyerek faiz oranlarında bir değişiklik beklemediğini ifade etti. Ayrıca, piyasada "büyük sürprizler olabilir" diyerek yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Finansal analist İslam Memiş, altın ekseninde piyasalarda yeni haftayı değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in açıklamaları şu şekilde oldu:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirse de, indirmese de hiçbir şey değişmeyecek. Ne değişmeyecek? Ucuz bir kredi ulaşmak mümkün olmayacak.
Diğer taraftan politika faizinin gerilemesiyle bankadaki kredi oranlarının gerilemesi bence mümkün olmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası'nın örneği verelim. 150 baz puan ya da 250 baz puan faiz indirdi. Bu sefer bunun halka yansıyan, iş insanlarına yansıyan veya kredi kullananlara yansıyan bir gelişme şahsen beklemediğimi ifade etmek isterim.
O yüzden Merkez Bankası'nın faiz indirimleri bence nehane halkına hem de Türkiye ekonomisine şu anda bir katkı sağlayacağını şahsen düşünmüyorum. Bundan sonra faiz politikasında sıkılaştırma politikası devam ettiği için çok seri bir şekilde değil de ara ara faiz indirime 2025 yılında yapacağına dair açıklamalar geliyor.
"Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı beklentiniz doğrultusunda olmayacak"
Ama düşük kredi kullanacağız, ev alacağız, araba alacağız ve nakde ulaşacağız. Bankadaki faiz oranları düşecek gibi beklentisi olan arkadaşlarımıza ben tekrar uyarmak isterim.
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sizin beklentiniz doğrultusunda olmayacak.