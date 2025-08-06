İslam Memiş’ten dikkat çeken altın uyarısı: Tüm varlıklarınızı kaybedebilirsiniz
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "aylık kazanç’ vaadi ile kuyumcuya emanet sistemini eleştirdi. Mağduriyetlerin arttığını dikkat çeken Memiş, altını olanları uyararak “Bütün varlıklarınız gider” dedi.
Aylık getiri vaadiyle altın emanet edenlerin son dönemde yaşadıkları dolandırıcılık olayları sık sık gündem oluyor. ‘Emanet altın’ sistemini eleştiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş uyarıda bulundu.
“Kuyumcular daha fazla getiri taahhüt ediyor"
İslam Memiş "Birincisi kar getirisi elde etmek için yani tefecilik modeli. Kişi diyor ki elindeki altınlarını ver, aylık olarak şu kadar getiri veriyorum. Şimdi hesap kitap yapıyorlar. Ben bu altını bugün bozdurduğum zaman, bankaya verdiğim zaman ne kadar mevduat faiz getirim var ve kuyumcu daha fazla miktarda bir getiri taahhüt ettiği için daha cazip geliyor" dedi.
Emanet yasal değil!
Birçok kişinin elindeki altınları kuyumcuya bıraktığı, karşılığında da aylık olarak belirli bir getiri aldığı belirtildi. Ancak uzmanlara göre bu yöntemin yasal olmadığı vurgulandı. Üstelik her an altınlardan olma riskinin de bulunduğu aktarıldı.
“Bütün varlıklarınız bir anda gider”
Memiş "Kuyumculuk sektörü Ticaret Bakanlığına bağlı ve hiçbir kuyumcunun emanet alma olayı söz konusu olamaz. Yasak. Getiri karşılığında kuyumcuya bırakmış oluyor. 1, 2, 3 gayet aylık olarak getirisini alıyor. Örnek verelim; 2 milyonluk bir altınınız var, ayda 50 bin lira, 50 bin lira aldığınızı düşünün ama günün birinde patlak verdiği zaman bütün varlıklarınız gidiyor" ifadelerini kullandı.