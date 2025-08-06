İslam Memiş’ten dikkat çeken altın uyarısı: Tüm varlıklarınızı kaybedebilirsiniz

“Kuyumcular daha fazla getiri taahhüt ediyor"

İslam Memiş "Birincisi kar getirisi elde etmek için yani tefecilik modeli. Kişi diyor ki elindeki altınlarını ver, aylık olarak şu kadar getiri veriyorum. Şimdi hesap kitap yapıyorlar. Ben bu altını bugün bozdurduğum zaman, bankaya verdiğim zaman ne kadar mevduat faiz getirim var ve kuyumcu daha fazla miktarda bir getiri taahhüt ettiği için daha cazip geliyor" dedi.