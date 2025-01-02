İslam Memiş'ten ev ve arsa alacaklara uyarı: Bir an önce çözmek gerekiyor
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yeni yılı yılı değerlendirerek, altın satıp, ev ve arsa almakla ilgili fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube'da katıldığı bir yayında piyasalarda yeni yılı yılı değerlendirdi.
Memiş ayrıca altın satıp, ev arsa almakla ilgili fikirlerini de yatırımcılarla paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in açıklamaları şu şekilde oldu:
"Takipçimizin 600 bin TL'si var. Bunun içerisinde tabii ki altın, gümüş, borsa ve bireysel emeklilik de var. Bunları bozup arsa-tarla almak mı yoksa her ay sepete eklemek mi mantıklı diye bir soru gelmiş.
Tabii ki varlıkları, birikimleri çeşitlendirmek 2025 yılında çok önemli olacak. 2025 yılı ciddi anlamda belirsiz bir yıl olacak. Çünkü Trump gibi bir faktör var karşımızda ve dolayısıyla nasıl açıklamalar yapacak, nasıl hamileler yapacak burada ciddi belirsizlikler var.
Arkadaşımız arsa toprak almayı önemsiyor. Biz de önemsiyoruz. Ama nereden alacak, kaç alacak, beklentisi ne, vadesi ne? Yani çünkü bir şeye karar verirken bir şeylerden vazgeçmiş oluyorsunuz. Bunun yıllık getirisine inanıyorsanız yani nereden alacağını artık bilmediğim için net bir yorum yapamıyorum.