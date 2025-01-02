İslam Memiş'ten ev ve arsa alacaklara uyarı: Bir an önce çözmek gerekiyor

Tabii ki varlıkları, birikimleri çeşitlendirmek 2025 yılında çok önemli olacak. 2025 yılı ciddi anlamda belirsiz bir yıl olacak. Çünkü Trump gibi bir faktör var karşımızda ve dolayısıyla nasıl açıklamalar yapacak, nasıl hamileler yapacak burada ciddi belirsizlikler var.