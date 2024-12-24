İslam Memiş'ten gram altın açıklaması: '20 Ocak'a kadar süre var' diyerek uyardı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcılarını 20 Ocak öncesi ve sonrası için nedenini de açıklayarak uyardı.
Finans analisti İslam Memiş, Youtube kanalında paylaştığı videoda, altın yatırımcısına dikkat çeken uyarılarda buludu.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:
"Bu hafta sakin bir hafta Noel tatilinden dolayı. Sadece TCMB'nin faiz kararı var. Borsa İstanbul 9645 puanda. Borsadan korkmayın, tekrar 10 bini kırar, 10 bin 200'ü takip ederiz diyorum. Borsadaki yatırımcı arkadaşlarımızın çoğu da yanlış hisse senetlerini seçtikleri için bekliyorlar ve üzülüyorlar. Varlıklarını çeşitlendirselerdi, bu kadar üzülmeyeceklerdi.
İçeride borsa yatırımcısını üzenler de fazla. Bu süreçte ben 9645 puanda ama pozitif beklentim devam ediyor. 10 bin 200 öngörüm devam ediyor. 10 bin 200 gelince tekrar bir yoruma ihtiyaç olacak. Ardından yukarıda 10 bin 400 seviyesi olacak. TCMB faiz kararını görelim, metni görelim ondan sonra bakacağız.