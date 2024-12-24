İslam Memiş'ten gram altın açıklaması: '20 Ocak'a kadar süre var' diyerek uyardı!

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:

"Bu hafta sakin bir hafta Noel tatilinden dolayı. Sadece TCMB'nin faiz kararı var. Borsa İstanbul 9645 puanda. Borsadan korkmayın, tekrar 10 bini kırar, 10 bin 200'ü takip ederiz diyorum. Borsadaki yatırımcı arkadaşlarımızın çoğu da yanlış hisse senetlerini seçtikleri için bekliyorlar ve üzülüyorlar. Varlıklarını çeşitlendirselerdi, bu kadar üzülmeyeceklerdi.