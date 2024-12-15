İslam Memiş'ten pazartesi uyarısı geldi! "2025'te altın bu rakamı görecek sürpriz olmayacak"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya dair piyasa değerlendirmelerinde bulunarak altın yatırımcılarına uyarılar yaptı. Memiş, altın eksenindeki öngörülerini paylaşırken piyasaların hareketliliğine dikkat çekti.
Finansal analist İslam Memiş, yılın geri kalan kısmıyla ilgili olarak altınla ilgili öngörülerini paylaştı. Memiş, "Alımı için fırsat kollayanlar için bir fırsat verecektir" dedi.
Memiş "Gram altın tarafında 3 bin 80 lira seviyesi görüldü. Tekrar haftayı 3 bin 25 lira seviyesinden tamamladı" dedi.
Altın yeniden düşüş trendine girdi
Yükseliş yeniden başlamış, 2025 için beklentiler şekillenmişti. Altın yeniden düşüş trendine girdi.
Altında son durum
Memiş "Merkez bankalarının faiz indirim süreci, jeopolitik gerilim tarafında biraz daha artışın olması, yine küresel ekonomiye dair belirsizliğin artması altın fiyatlarının tekrar geride bıraktığımız hafta 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerine yükselmesine neden olmuştu." dedi.