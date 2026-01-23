İşletmelerin finansal sağlığını ölçen araç: Oran analizi nedir?

Karlılık oranları

Karlılık oranları, bir işletmenin faaliyetlerinden ne kadar kâr elde ettiğini gösterir. Brüt kar marjı, net kar marjı ve öz kaynak karlılığı sık kullanılan göstergelerdir. Brüt kar marjı, satış gelirleri ile satış maliyetleri arasındaki farkı ortaya koyar. Net kar marjı ise tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonra kalan karı gösterir. Öz kaynak karlılığı, yatırımcıların sermaye getirisini değerlendirir. Bu oranlar, işletmenin verimliliğini ve karlılık potansiyelini anlamada kritik rol oynar. Yöneticiler bu verilere göre maliyetleri azaltma veya fiyat politikalarını düzenleme kararı alabilir.