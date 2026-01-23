İşletmelerin finansal sağlığını ölçen araç: Oran analizi nedir?
Oran analizi, işletmelerin mali durumunu değerlendirmede kritik bir yöntem olarak öne çıkıyor. Gelir, borç ve karlılık gibi finansal göstergeleri yorumlamayı sağlayan bu araç, stratejik kararlar için temel oluşturuyor.
Oran analizi nedir?
Oran analizi, bir işletmenin mali tablolarındaki verileri kullanarak finansal durumunu değerlendiren yöntemdir. İşletmeler, bu analizle likidite, kârlılık ve borçluluk gibi kritik göstergeleri ölçer. Analiz, genellikle bilanço ve gelir tablosu verileri üzerinden yapılır. Oranlar, şirketin performansını geçmiş yıllara veya sektör ortalamalarına göre karşılaştırmayı sağlar. Böylece yöneticiler güçlü ve zayıf alanları belirleyebilir. Finansal karar alma süreçlerinde oran analizi temel bir araçtır. İşletmenin kısa ve uzun vadeli planlamalarına ışık tutar.
Likidite oranları
Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesini ölçer. En yaygın likidite oranları cari oran ve hızlı oran olarak bilinir. Cari oran, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranını gösterir. Hızlı oran ise stokları hariç tutarak daha konservatif bir bakış sunar. Bu oranlar, işletmenin nakit akışını ve ödeme kabiliyetini değerlendirmede kullanılır. Yatırımcılar ve kredi verenler, likidite oranlarını inceleyerek risk analizi yapar. Likidite sorunları erken tespit edildiğinde, işletme gerekli önlemleri alabilir.
Karlılık oranları
Karlılık oranları, bir işletmenin faaliyetlerinden ne kadar kâr elde ettiğini gösterir. Brüt kar marjı, net kar marjı ve öz kaynak karlılığı sık kullanılan göstergelerdir. Brüt kar marjı, satış gelirleri ile satış maliyetleri arasındaki farkı ortaya koyar. Net kar marjı ise tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonra kalan karı gösterir. Öz kaynak karlılığı, yatırımcıların sermaye getirisini değerlendirir. Bu oranlar, işletmenin verimliliğini ve karlılık potansiyelini anlamada kritik rol oynar. Yöneticiler bu verilere göre maliyetleri azaltma veya fiyat politikalarını düzenleme kararı alabilir.
Borçluluk ve finansal yapı oranları
Borçluluk oranları, işletmenin toplam borçlarının öz kaynaklara oranını ortaya koyar. Yüksek borçluluk, finansal riskin arttığını gösterir. Borç/öz kaynak oranı ve faiz karşılama oranı, finansal yapı değerlendirmesinde sık kullanılan göstergelerdir. Faiz karşılama oranı, işletmenin faiz ödemelerini karşılama kapasitesini ölçer. Bu oranlar, yatırımcılar ve banka yöneticileri tarafından işletmenin risk profilini anlamak için incelenir. Dengeli bir borç yapısı, hem finansal istikrar hem de yatırım çekiciliği sağlar.