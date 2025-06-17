İşletmelerin stratejik pusulası: Başabaş noktası

Başabaş noktası nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, başabaş noktası, işletmenin tüm sabit ve değişken maliyetlerini karşılayabildiği üretim veya satış hacmini gösterir. Bu noktaya ulaşıldığında, işletme operasyonel giderlerini kendi başına finanse edebilir hale gelir ancak henüz herhangi bir kâr elde etmemiştir. Kârlılık, bu noktanın üzerine çıkılmasıyla başlar. Başabaş noktası analizinin temelini oluşturan üç ana bileşen vardır.