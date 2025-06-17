İşletmelerin stratejik pusulası: Başabaş noktası
Ekonomik dalgalanmaların ve sürekli değişen pazar dinamiklerinin hüküm sürdüğü iş dünyasında, her işletmenin temel bir hedefi vardır; Kâr elde etmek ve büyümek... Ancak bu hedefe ulaşmadan önce aşılması gereken kritik bir eşik bulunur; başabaş noktası. Bu nokta, bir işletmenin ne kâr ne de zarar ettiği, yani toplam gelirlerinin toplam giderlerine eşit olduğu üretim veya satış seviyesini ifade eder. Başabaş noktasını doğru bir şekilde analiz etmek ve yönetmek, özellikle yeni girişimler ve mevcut işletmelerin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir stratejik araçtır.
Başabaş noktası nedir?
Basitçe ifade etmek gerekirse, başabaş noktası, işletmenin tüm sabit ve değişken maliyetlerini karşılayabildiği üretim veya satış hacmini gösterir. Bu noktaya ulaşıldığında, işletme operasyonel giderlerini kendi başına finanse edebilir hale gelir ancak henüz herhangi bir kâr elde etmemiştir. Kârlılık, bu noktanın üzerine çıkılmasıyla başlar. Başabaş noktası analizinin temelini oluşturan üç ana bileşen vardır.
Başabaş noktası analizinin temelini oluşan ana bileşenler
1-) Sabit giderler
Üretim veya satış miktarından bağımsız olarak her zaman ödenmesi gereken maliyetlerdir. Kira, sigorta primleri, yönetim personeli maaşları, amortisman giderleri gibi kalemler sabit giderlere örnektir. Bu giderler, işletme hiçbir şey üretmese bile katlanılması gereken maliyetlerdir.
2-) Değişken giderler
Üretim veya satış miktarıyla doğru orantılı olarak değişen maliyetlerdir. Hammadde maliyetleri, doğrudan üretim işçilik ücretleri, enerji tüketimi ve nakliye giderleri gibi kalemler değişken giderlere dahildir. Üretim arttıkça bu giderler de artar.