İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii firmaları neler? Hangi firmalar listeye girdi?

Türk savunma sanayisi şirketleri ortaya koydukları performansla “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde üst sıralara tırmandı. İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı. Türk savunma sanayisi şirketleri listedeki başarılarıyla dikkati çekti. Listede, üretimden satışlara göre yapılan sıralamada savunma sanayisi adına en üst sırada milli hava araçlarının tasarım ve üretimini gerçekleştiren Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yer aldı. TUSAŞ, 55 milyar 183 milyon 358 bin 122 lira üretimden satış rakamıyla 13 basamak yükselip 17’nci oldu. İşte İSO 500′ e giren Türk savunma sanayii firmaları…