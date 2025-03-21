İşsizlik maaşı aslanın ağzında: Her 6 işsizden 1'i faydalanabiliyor! Peki işsizlik ödeneği ne kadar?
TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Ocak ayında Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 2 bin kişiye ulaştı. İŞKUR'un açıkladığı verilere göre ise aynı dönemde 489 bin 671 kişi işsizlik maaşı alabildi. Bu da her 6 işsizden yalnızca 1’inin işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğini gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, işsiz sayısı bir önceki yıla kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,7 puan düşüşle yüzde 8,7 olarak kaydedildi.
Önceki yıla kıyasla işgücü 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye, istihdam edilenlerin sayısı ise 988 bin kişi yükselerek 32 milyon 620 bin kişiye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 15 yaş ve üzeri nüfusta 501 bin kişilik bir artış yaşanırken, işgücüne katılanların sayısı bu artışın üzerinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısındaki yükseliş ise işgücündeki büyümeyi de aşarak dikkat çekti.
Böylece işgücüne katılım oranı 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 47,2 oldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre bu artışa rağmen Türkiye’nin işgücüne katılım oranı, yüzde 74 seviyesinde bulunan OECD ortalamasının oldukça gerisinde kaldı.