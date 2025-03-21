İşsizlik maaşı aslanın ağzında: Her 6 işsizden 1'i faydalanabiliyor! Peki işsizlik ödeneği ne kadar?

Önceki yıla kıyasla işgücü 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye, istihdam edilenlerin sayısı ise 988 bin kişi yükselerek 32 milyon 620 bin kişiye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 15 yaş ve üzeri nüfusta 501 bin kişilik bir artış yaşanırken, işgücüne katılanların sayısı bu artışın üzerinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısındaki yükseliş ise işgücündeki büyümeyi de aşarak dikkat çekti.