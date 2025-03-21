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  4. İşsizlik maaşı aslanın ağzında: Her 6 işsizden 1'i faydalanabiliyor! Peki işsizlik ödeneği ne kadar?

İşsizlik maaşı aslanın ağzında: Her 6 işsizden 1'i faydalanabiliyor! Peki işsizlik ödeneği ne kadar?

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Ocak ayında Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 2 bin kişiye ulaştı. İŞKUR'un açıkladığı verilere göre ise aynı dönemde 489 bin 671 kişi işsizlik maaşı alabildi. Bu da her 6 işsizden yalnızca 1’inin işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğini gösteriyor.

İşsizlik maaşı aslanın ağzında: Her 6 işsizden 1'i faydalanabiliyor! Peki işsizlik ödeneği ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, işsiz sayısı bir önceki yıla kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,7 puan düşüşle yüzde 8,7 olarak kaydedildi.

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İşsizlik maaşı aslanın ağzında: Her 6 işsizden 1'i faydalanabiliyor! Peki işsizlik ödeneği ne kadar? - Sayfa 2

Önceki yıla kıyasla işgücü 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye, istihdam edilenlerin sayısı ise 988 bin kişi yükselerek 32 milyon 620 bin kişiye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 15 yaş ve üzeri nüfusta 501 bin kişilik bir artış yaşanırken, işgücüne katılanların sayısı bu artışın üzerinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısındaki yükseliş ise işgücündeki büyümeyi de aşarak dikkat çekti.

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İşsizlik maaşı aslanın ağzında: Her 6 işsizden 1'i faydalanabiliyor! Peki işsizlik ödeneği ne kadar? - Sayfa 3

Böylece işgücüne katılım oranı 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 47,2 oldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre bu artışa rağmen Türkiye’nin işgücüne katılım oranı, yüzde 74 seviyesinde bulunan OECD ortalamasının oldukça gerisinde kaldı.

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İşsizlik maaşı aslanın ağzında: Her 6 işsizden 1'i faydalanabiliyor! Peki işsizlik ödeneği ne kadar? - Sayfa 4

Diğer taraftan, TÜİK tarafından işsizlerin yanı sıra eksik istihdam ve potansiyel işgücü dikkate alınarak hesaplanan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 ile 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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