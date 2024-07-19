İşsizlik türleri nelerdir? İşsizlik oranı nasıl hesaplanır?

Yapısal (teknolojik) işsizlik

Ülkenin ekonomik yapısında meydana gelen değişmeler hem tüketicilerin taleplerini değiştirmekte, hem de üretim teknolojisini değiştirir. Böylece ekonominin talep ve üretim yapısında meydana gelen değişikliklere uyum sürecinin sebep olduğu işsizlik meydana gelir. Bu duruma da "yapısal işsizlik" denir. Yapısal işsizlik teknolojik gelişme hızının yüksek olduğu dönemlerde artar. Yapısal işsizlik, "teknolojik işsizlik" olarak da bilinir.