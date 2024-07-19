İşsizlik türleri nelerdir? İşsizlik oranı nasıl hesaplanır?
İşsizlik, emek arzının emek talebinden fazla olduğu durumu yansıtmaktadır. Peki, işsizlik türleri nelerdir? İşsizlik oranı nedir ve nasıl hesaplanır? İşte detaylar…
İşsizlik nedir?
İşsizlik, bir kişinin çalışma gücü ve arzusunda olup da piyasadaki cari ücret düzeyine razı olmasına rağmen iş bulamamasıdır.
İşsizlik oranı nedir? İşsizlik oranı nasıl hesaplanır?
İşsizlik oranı; belli bir dönemde çalışacak durumda olan ve iş aramalarına rağmen iş bulamayanların işgücüne oranıdır.
İşsizlik oranı şu formül ile hesaplanır:
İşsizlik oranı = İşsiz sayısı / İşgücü x 100
İşsizlik türleri nelerdir?
İşsizlik türleri; yapısal (teknolojik) işsizlik, iradi işsizlik, gayri idari işsizlik, friksiyonel işsizlik, konjonktürel işsizlik, mevsimsel işsizlik ve gizli işsizlik olarak sınıflandırılır.
Yapısal (teknolojik) işsizlik
Ülkenin ekonomik yapısında meydana gelen değişmeler hem tüketicilerin taleplerini değiştirmekte, hem de üretim teknolojisini değiştirir. Böylece ekonominin talep ve üretim yapısında meydana gelen değişikliklere uyum sürecinin sebep olduğu işsizlik meydana gelir. Bu duruma da "yapısal işsizlik" denir. Yapısal işsizlik teknolojik gelişme hızının yüksek olduğu dönemlerde artar. Yapısal işsizlik, "teknolojik işsizlik" olarak da bilinir.