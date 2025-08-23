İşsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki gizemli bağlantı: Okun Yasası
Ekonomi dünyasında sıkça adından söz ettiren ancak çoğu zaman tam olarak ne anlama geldiği anlaşılmayan bir kavram var; Okun Yasası. Peki, bu yasa nedir ve işsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi nasıl açıklıyor? İşte Okun Yasası’na dair detaylar…
Okun Yasası
Okun Yasası, Amerikalı ekonomist Arthur Okun tarafından 1960'lı yıllarda geliştirilen, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) ile işsizlik oranı arasındaki ters ilişkiyi gösteren deneysel bir kuraldır. Basitçe ifade etmek gerekirse Okun Yasası, ekonomik büyümenin artmasıyla işsizliğin azalacağını, ekonomik büyümenin yavaşlaması veya daralmasıyla ise işsizliğin artacağını öne sürer.
Okun Yasası nasıl işler?
Bu yasa, bir ekonominin tam potansiyeliyle çalıştığı bir durumu varsayar. Tam istihdamın altında bir büyüme oranı olduğunda, Okun Yasası, GSYİH'deki her yüzde 2'lik düşüşün işsizlik oranında yaklaşık yüzde 1'lik bir artışa yol açtığını belirtir. Bu oranlar, farklı ülkeler ve zaman dilimleri için değişiklik gösterebilir; bu nedenle "Okun Katsayısı" olarak bilinen bu değer, ekonomik yapıya göre ayarlanır.
Örneğin, eğer bir ülkenin potansiyel büyüme oranı %3 ise ve ekonomi yalnızca yüzde1 büyürse, Okun Yasası, işsizlik oranının yüzde 1 civarında artabileceğini öngörür. Bunun tersi de geçerlidir; eğer ekonomi potansiyelinden daha hızlı büyüyorsa, işsizlik oranında bir düşüş beklenir.