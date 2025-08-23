İşsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki gizemli bağlantı: Okun Yasası

Okun Yasası nasıl işler?

Bu yasa, bir ekonominin tam potansiyeliyle çalıştığı bir durumu varsayar. Tam istihdamın altında bir büyüme oranı olduğunda, Okun Yasası, GSYİH'deki her yüzde 2'lik düşüşün işsizlik oranında yaklaşık yüzde 1'lik bir artışa yol açtığını belirtir. Bu oranlar, farklı ülkeler ve zaman dilimleri için değişiklik gösterebilir; bu nedenle "Okun Katsayısı" olarak bilinen bu değer, ekonomik yapıya göre ayarlanır.