İstanbul, Ankara, Bolu, Aydın... 16 devlet kurumu memur alımı yapacak! İşte son başvuru tarihleri

İŞKUR üzerinden KPSS puan türlerine göre İstanbul, Ankara, Bolu, Aydın başta olmak üzere pek çok devlet kurumu memur alımı yapacak. Farklı pozisyonlarda yapılacak bu alımlar için son başvuru tarihleri de belli oldu. İşte kadrolar, son başvuru tarihleri ve tüm detaylar.

Devlet kadrolarında istihdam edilmek isteyen binlerce aday adına yeni olanaklar art arda açıklandı. İstanbul, Ankara, Bolu ve Aydın’ın da aralarında bulunduğu birçok ilde toplam 16 devlet kurumu, farklı kadrolarda memur alımı yapacak. 

İŞKUR vasıtasıyla paylaşılan ilanlara göre başvurular KPSS puan türlerine göre alınacak ve her kadro için son başvuru tarihleri farklılık gösterecek. Adaylar için kritik takvim kesinlik kazanırken, pozisyon dağılımı ve başvuru şartlarına dair bütün detaylar da belli oldu.

27.02.2026 18:00 İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Memur Alım İlanı 27.02.2026

27.02.2026 18:00 İstanbul Kadıköy Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 27.02.2026

