İstanbul, Ankara, Bolu, Aydın... 16 devlet kurumu memur alımı yapacak! İşte son başvuru tarihleri

İŞKUR vasıtasıyla paylaşılan ilanlara göre başvurular KPSS puan türlerine göre alınacak ve her kadro için son başvuru tarihleri farklılık gösterecek. Adaylar için kritik takvim kesinlik kazanırken, pozisyon dağılımı ve başvuru şartlarına dair bütün detaylar da belli oldu.