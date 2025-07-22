İstanbul, kiraların maaşı aştığı 6 şehir arasına girdi!
Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü’ne göre, bazı şehirlerde ortalama net maaşlar, şehir merkezindeki tek yatak odalı bir dairenin kirasını karşılamaya yetmiyor. Güncel veriler ışığında İstanbul’da kiraya harcanan maaş oranı yüzde 101,52’ye ulaştı. Buna göre İstanbul maaştan fazla kiranın ödendiği altı şehirden biri oldu.
Eurostat verilerine göre, konut giderleri hane bütçelerinin büyük bir kısmını oluşturuyor ve bu oran Avrupa genelinde giderek artıyor. Özellikle şehir merkezlerindeki yüksek kira fiyatları, düşük gelirli ve asgari ücretle çalışanlar üzerinde ekstra bir mali yük oluşturuyor.
Bazı Avrupa ülkeleri ve şehirlerinde kira, neredeyse bir çalışanın tüm maaşını tüketebiliyor. Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü’nün raporuna göre, bazı bölgelerde ortalama net maaşlar, şehir merkezinde bulunan tek odalı bir dairenin kira bedelini karşılamaya yetmiyor. Son verilere göre ise İstanbul’da kiraya ayrılan maaş oranı yüzde 101,52’ye ulaştı.
46 şehirin yer aldığı listede İstanbul, maaş-kira dengesinde 41. sırada yer aldı. Bu listede İstanbul ile birlikte 5 şehir daha; Sao Paulo, Lizbon, Meksiko, Bogota ve Kahire de net maaştan fazla kiranın ödendiği şehirler olarak belirlendi.
Küresel listede maaşın kirayı karşılamadığı şehirler arasında Kahire (%125), Bogota (%120), Meksiko City (%118), Lizbon (%116) ve Sao Paulo (%102) bulunuyor. Kiraya harcanan maaş yüzdesi, bir şehrin yaşam maliyetini gösteren önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor; çünkü konut kirası sonrası kalan harcanabilir geliri gösteriyor.