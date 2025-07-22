İstanbul, kiraların maaşı aştığı 6 şehir arasına girdi!

Bazı Avrupa ülkeleri ve şehirlerinde kira, neredeyse bir çalışanın tüm maaşını tüketebiliyor. Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü’nün raporuna göre, bazı bölgelerde ortalama net maaşlar, şehir merkezinde bulunan tek odalı bir dairenin kira bedelini karşılamaya yetmiyor. Son verilere göre ise İstanbul’da kiraya ayrılan maaş oranı yüzde 101,52’ye ulaştı.