İstanbul'da ev alacakların tercihleri değişti: Metrekare hesabında yeni dönem
İstanbul'un kalabalıklaşan yapısı, değişen hane büyüklüğü ve artan yaşam maliyetleri konut tercihlerini de dönüştürüyor. Şehirde daha kompakt yaşam alanlarına yönelim güçlenirken, 1+1 ve 2+1 daireler öne çıkıyor; geniş ailelerin daha büyük konutlara yönelik talebi ise devam ediyor.
İstanbul'da değişen hane yapısı, alım gücündeki farklılaşma ve finansmana erişim koşulları, konut piyasasında tercihlerin yeniden şekillenmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri, özellikle daha küçük metrekareli 1+1 ve 2+1 konutlara yönelik ilginin arttığını belirtirken, çocuklu aileler ve daha geniş yaşam alanına ihtiyaç duyan kesimlerin 3+1 ve daha büyük konutlara yönelik talebinin sürdüğünü ifade ediyor.
Konut tercihinde yalnızca oda sayısının değil, deprem güvenliği, konum, yaşam biçimi, hane büyüklüğü ve finansman imkanlarının da belirleyici olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, İstanbul'da tek bir konut tipinin öne çıkmasından ziyade farklı ihtiyaç ve gelir gruplarına hitap eden konut çeşitliliğinin önem kazandığına dikkat çekiyor.
Daha küçük metrekareli evler öne çıkıyor
İstanbul'da konut alıcılarının, oda sayısından tamamen vazgeçmeden daha küçük metrekareli dairelere yöneldiği belirtiliyor. İNDER Başkanı Engin Keçeli, geçmişte 120-130 metrekare civarında tercih edilen 3+1 dairelerin artık 90-100 metrekare büyüklüğündeki alternatiflerinin de alıcılar tarafından değerlendirildiğini söyledi.