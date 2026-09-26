İstanbul'da ev alacakların tercihleri değişti: Metrekare hesabında yeni dönem

İstanbul'da değişen hane yapısı, alım gücündeki farklılaşma ve finansmana erişim koşulları, konut piyasasında tercihlerin yeniden şekillenmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri, özellikle daha küçük metrekareli 1+1 ve 2+1 konutlara yönelik ilginin arttığını belirtirken, çocuklu aileler ve daha geniş yaşam alanına ihtiyaç duyan kesimlerin 3+1 ve daha büyük konutlara yönelik talebinin sürdüğünü ifade ediyor.