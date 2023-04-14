İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı açılıyor İstanbul Finans Merkezi Bankalar etabının açılış tarihi belli oldu. Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan Bankalar Etabı, 17 Nisan Pazartesi günü hizmete açılacak.

İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Nisan Pazartesi günü hizmete açılacak. Açılışa, iş dünyası ve finans sektörünün önde gelen isimlerinin katılması bekleniyor. 1 | 8

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak. 2 | 8

Yurt ekonomisine katma değer sağlayacak Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede bankaları etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor. Ülkeye katma değer sağlaması beklenen dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek. 3 | 8