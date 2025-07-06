İstanbul, kira artış oranında dünyanın zirvesine yerleşti! İşte kirası en yüksek şehirler...

Deutsche Bank’ın 2025 Kira Raporu’na göre, son beş yılda şehir merkezlerinde üç odalı daire kira fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir İstanbul oldu. Ancak artış oranına rağmen İstanbul, konut kiralarının en yüksek olduğu kentler arasında ilk 50'ye giremedi.