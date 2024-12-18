İstanbul listede lider! İşte Türkiye'nin 'küresel il' olma potansiyeli taşıyan 5 şehri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2024-2028 dönemi için hazırladığı Bölgesel Gelişme ve Ulusal Strateji Raporu'nda, İstanbul'un Türkiye'nin merkezi rolünü üstlendiği ifade edildi. Raporda, Türkiye'nin tek küresel şehri olarak İstanbul gösterilirken, küresel şehir olma potansiyeli taşıyan diğer 5 il de belirlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, rekabet edebilirliklerinin artırılması, bölgeler arası ekonomik ve sosyal yakınsamanın ve afet sonrası ekonomik ve sosyal toparlanmanın sağlanması amacıyla geliştirildi.
Belgeden yapılan derlemeye göre, strateji doğrultusunda atılan adımların başında mekansal tipoloji küresel entegrasyon geldi. Dijitalleşme ve mobilite artışı gibi uluslararası gelişmelerin ışığında ülkeler arası ekonomik ve sosyal etkileşim giderek artarken bu durumun beraberinde fırsatların yanı sıra riskleri de getirdiği görüldü. Dolayısıyla ilk olarak "bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi" hedeflendi.
Yapılan analizler neticesinde Türkiye'nin uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkilerinin her geçen gün arttığı belirlenirken bu ilişkileri artırma potansiyeli bakımından bazı iller öne çıktı. Bu kapsamda, küresel ve potansiyel küresel iller belirlendi.