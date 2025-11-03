İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı en büyük 44 şirket açıklandı; Otomotiv ve sanayi öne çıktı
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması çerçevesinde İstanbul Sanayi Odası'na bağlı en büyük 44 şirket açıklandı. Bu şirketlerin büyüklüğü üretimden satışlar (net) (TL), net satışlar, brüt katma değer (üretici fiyatlarıyla), özkaynak, aktif toplamı, dönem karı / zararı (V.Ö.), FAVÖK / EBITDA, ihracat ve çalışan sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hazırlandı.
