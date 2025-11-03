İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı en büyük 44 şirket açıklandı; Otomotiv ve sanayi öne çıktı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması çerçevesinde, üretimden satışlar ve finansal performans kriterlerine göre İstanbul Sanayi Odası'na bağlı en büyük 44 sanayi şirketini açıkladı. Araştırmada şirketlerin büyüklüğü; net satışlar, katma değer, özkaynak, aktif toplamı, kârlılık, ihracat ve istihdam gibi temel göstergeler dikkate alınarak tespit edildi.