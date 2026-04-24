İstanbul TOKİ Kura Tarihleri 2026: 100 bin konut çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte ödeme planı...
İstanbul TOKİ 100 bin konut projesi için kura çekim tarihleri netleşti. 25-26-27 Nisan 2026'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak çekilişler saat 14.00'te başlayacak ve noter huzurunda canlı yayınlanacak. Hak sahipleri aynı gün TOKİ ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. İşte 1+1 ve 2+1 daireler için ödeme planı...
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 100 bin konut projesi için kura süreci yaklaşırken, başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre kura çekilişinin detayları netleşti.
Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek çekilişlerde hak sahipleri tek tek belirlenecek.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul TOKİ kura çekimi, 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Saat: 14.00
Yer: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi
Üç gün sürecek organizasyon kapsamında binlerce başvuru sahibi, etaplar halinde yapılacak çekilişlerle belirlenecek.