İstanbul ve Ankara... Ramazan'da hangi zincir marketler et fiyatlarını sabitledi? İşte isimler... Artan et fiyatları cep yakarken üç ayların son ayı olan Ramazan öncesinde 28 zincir markette et fiyatları sabitlenmesine karar verildi. Vatandaşlar, hangi marketlerde et fiyatlarının sabitlendiğini araştırıyor. İşte İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere'nin açıklamasına göre et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market listesi...

Geçen yıldan bu yana ikiye katlayan et fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Son bir yılda et fiyatları iki katına çıktı. Üç ayların son ayı olan Ramazan öncesinde 28 zincir markette et fiyatları sabitlendi. Ankara ve İstanbul'da Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlenme kararı alındı. İşte et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir marketin isim isim listesi... 1 | 6

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol çerçevesinde ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı. İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Güzeldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul’da tüm hanelere temas ettiklerini belirterek, yıl boyunca gerçekleştirdikleri kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını ifade etti. 2 | 6

Geçen yıl mart ayından bu yana ESK ile yaptıkları protokol sayesinde hanelere en uygun fiyatlı eti ulaştırdıklarını vurgulayan Güzeldere, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ve dernek olarak bu spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyledi. 3 | 6