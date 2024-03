İstanbul ve Ankara... Ramazan'da hangi zincir marketler et fiyatlarını sabitledi? İşte isimler...

Geçen yıldan bu yana ikiye katlayan et fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Son bir yılda et fiyatları iki katına çıktı. Üç ayların son ayı olan Ramazan öncesinde 28 zincir markette et fiyatları sabitlendi. Ankara ve İstanbul'da Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlenme kararı alındı. İşte et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir marketin isim isim listesi...

1 | 6