İstanbul'da 800 bini aşkın yaşlı konut bulunuyor İstanbul'da 2000 ve öncesi yapılmış bina sayısı 818 bini aşarken, bunların 264 bininin 1980'den önce inşa edildiği biliniyor. 2000 ve öncesine ait binaların en yoğun olduğu ilçelerin başında 39 bin 786 adetle Fatih gelirken, onu Üsküdar ve Bağcılar izliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 2020'de hazırlanan "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi" megakentteki konut stokuna ilişkin verileri ortaya koyuyor. 1 | 7

Kentte 2000 ve öncesinde yapılmış bina sayısının 818 bin 339 olduğu görülüyor. Söz konusu yapıların 555 bin adedinin 1980-2000 tarihli, 264 bininin ise 1980 öncesinde yapıldığı rapora yansımış durumda. 2 | 7

İstanbul'da 2000 ve öncesi binaların en çok olduğu ilçelerin başını 39 bin 786 ile Fatih çekiyor. Bu binaların 31 bin 899'unun ise 1980'den öncesine ait olduğu biliniyor. 3 | 7