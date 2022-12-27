İstanbul'da agrivoltaik tarım uygulaması başlatıldı EnerjiSa Üretim, tarımdaki enerji ihtiyacının, üretim alanının üzerine kurulan güneş enerjisi panelleriyle sağlandığı agrivoltaik tarım uygulamasının pilot çalışmasını başlattı.

İstanbul Beykoz'da başlatılan çalışmayla ilgili bilgi veren Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, "Daha önceden yurt dışında uygulamalarının olduğunu ve iyi çalıştığını bildiğimiz agrivoltaik uygulamasını hayata geçirmek istedik. Bunun bir pilot uygulamasını yaptık, altında tarım faaliyeti devam ediyor. Tarımsal faaliyete uygun vaziyette konstrüksiyonu tamamlanmış bir güneş santralini, tarlanın üzerinde görüyorsunuz." dedi. 1 | 20

Agrivoltaikin tarım faaliyetiyle güneş santralinin bütünleşerek hayata geçtiği bir sistem olduğunu belirten Bayçöl, şöyle devam etti: "Tarımsal faaliyetin yürütüldüğü yerde bir de enerji ihtiyacı var. Bunu karşılamak için güneş panelleri birincil hizmetini vermiş oluyor. Tarımsal faaliyetin yürüdüğü yerde topraktaki nem oranı en kıymetli konulardan biri. Güneş panelleri, gölgelemeyi ya da güneş almayı ayarlayarak, toprağın yönetilmesini de sağlamış oluyor. İlave olarak bir bütünleşik ekosistem yapısını hayata geçirmiş oluyor. Bütün denklem kendi içerisinde birbirini besleyen, birbirine destek veren bir sistem. Aynı lokasyonda daha verimli bir şekilde tarımsal faaliyeti devam ettiriyorsunuz, enerji ihtiyacını da karşılamış oluyorsunuz. Hatta o enerji ihtiyacı yakındaki başka ihtiyaçları karşılayacak şekilde konumlanabiliyor." 2 | 20

Karbondioksit ve sera gazı emisyonlarının tarımda odaklanılması gereken diğer başlıklar olduğuna işaret eden Bayçöl, "İklim daha kötüye gittiği zaman tarımsal faaliyet hiç kalmayacak. Karbonu da doğru yönetiyor olmamız lazım. Burada hem suya hem karbona hem de tarımsal faaliyetin daha verimli şekilde devam etmesine hizmet eden bir yapı var aslında. Seracılıkla da tarım faaliyeti devam eder, güneş almayı yönetmeye çalışırsınız, güneş paneli bunu daha dinamik, daha efektif bir sistemle tanımlamış oluyor." diye konuştu. 3 | 20