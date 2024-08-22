İstanbul'da damacana su fiyatları bakanlığı harekete geçirdi: Fiyatlar tarifeyle sabitlendi

Bu yöntemlerden birisi de temel ürünlerdeki tarifeli fiyatlar oldu. Ekmek ve simitte uygulanan ve tartışmalara konu olan fiyat tarifesi uygulamasında şimdi sıra ambalajlı suya geldi. İstanbul Gazoz, Su, Şerbet, Boza, Turşu ve Sirke İmal Eden ve Satanlar Esnaf Odası, Ticaret Bakanlığı’nın talebi ile suda fiyat tarifesi yayımladı.