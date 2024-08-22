İstanbul'da damacana su fiyatları bakanlığı harekete geçirdi: Fiyatlar tarifeyle sabitlendi
İstanbul’da 19 litre damacana su fiyatları, 8 ayda yüzde 50’den fazla zamlanarak 140 TL’ye kadar çıktı. Ticaret Bakanlığı ise ilgili odadan tarife istedi.
Yurttaş enflasyonist ortamda hemen her gün yeni bir zamla uyanırken ekonomi yönetimi de fiyatları frenlemek için yeni yöntemler denemeye devam ediyor.
Bu yöntemlerden birisi de temel ürünlerdeki tarifeli fiyatlar oldu. Ekmek ve simitte uygulanan ve tartışmalara konu olan fiyat tarifesi uygulamasında şimdi sıra ambalajlı suya geldi. İstanbul Gazoz, Su, Şerbet, Boza, Turşu ve Sirke İmal Eden ve Satanlar Esnaf Odası, Ticaret Bakanlığı’nın talebi ile suda fiyat tarifesi yayımladı.
Cumhuriyet'in haberine göre ambalajlı su üreticileri, odaya bağlı olmadıkları gerekçesi ile tarifeye uymak zorunda olmadıklarını söylerken oda başkanı Ahmet Turan Kaya, “Herkes uymak zorunda” dedi.
Yurttaşın en temel tüketim maddelerinden içme suyuna gelen zamlar durmak bilmiyor. İstanbul’da 2024 yılına ortalama 70-80 TL aralığında başlayan 19 litre damacana su fiyatları, aradan geçen 8 ayda yüzde 50’den fazla zamlanarak 105-140 TL arasına çıktı.