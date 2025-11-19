İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
2025’in ilk 10 ayında konut satışlarında İstanbul zirvedeki yerini korudu. İstanbul'da fiyat avantajı sunan Esenyurt satışlarda ilk sırada yer alırken; en pahalı ilçeler arasında yer almasına rağmen Kadıköy de listede ilk 10 arasında bulunuyor. Peki İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satıldı? İşte liste...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk 10 aylık döneminde toplam konut satışları 164 bin 306 adet olarak gerçekleşti. Konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde -0,5 gerileme yaşansa da önceki aya kıyasla yüzde 9 artış olduğu görüldü.
Öte yandan konut satışları Ocak-Ekim 2025 döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet olarak gerçekleşti ve bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,20’lik artış oldu. Bu rakam, aynı zamanda ilk 10 aylık dönemde satış rekoruna anlamına da geliyor.
İSTANBUL ZİRVEYİ KAPTIRMADI
2025 yılının ilk 10 aylık döneminde konut satışlarında İstanbul zirvedeki yerini korudu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul 211 bin 873 adetlik satışla toplam konut satışı içinde yüzde 16,40’lık pay aldı.