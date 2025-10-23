İstanbul'da en çok konut satılan 10 ilçe hangisi? İşte liste...

ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI NE?

En çok satışın gerçekleştiği ilk 10 ilçede ilandaki rakamlara bakarak yapılan hesaplamaya göre Eylül 2025 metrekare satış fiyatları (yaklaşık ve ortalama olarak) ise şöyle:

1-Esenyurt: 26 bin 150 TL

2-Pendik: 51 bin 485 TL

3-Başakşehir: 59 bin 160 TL

4-Bahçelievler: 42 bin 850 TL

5-Beylikdüzü: 38 bin 170 TL

6-Kartal: 63 bin 340 TL

7-Kadıköy: 138 bin 900 TL

8-Maltepe: 73 bin 800 TL

9-Ümraniye: 60 bin 700 TL

10-Sancaktepe: 44 bin 900 TL