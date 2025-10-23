İstanbul'da en çok konut satılan 10 ilçe hangisi? İşte liste...
Ocak-Eylül 2025 döneminde ülke genelinde satılan 1 milyon 128 bin 727 konutun 185 bin 568'i İstanbul'da satıldı. Peki İstanbul'da bu yıl en çok hangi ilçeler tercih edildi? En çok konut hangi ilçelerde satıldı? Bu ilçelerde ortalama metrekare satış fiyatı ne kadar oldu? İşte liste...
Türkiye’de konut piyasasında yüksek faiz ortamına rağmen bu yıl dikkat çeken bir hareketlilik var. Konut satışlarında aslan payı ise İstanbul’da...
İstanbul’da bu yılın ilk 9 ayında 185 bin 568 adet konut satıldı. Ocak-Eylül 2025 döneminde ülke genelinde ise 1 milyon 128 bin 727 adet satış gerçekleşmişti. Rakamlara bakıldığında toplam satışlar içinde İstanbul’un payı yüzde 16,44 pay ile ilk sırada...
İŞTE İSTANBUL'DA EN ÇOK KONUT SATILAN İLK 10 İLÇE
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 2025 yılının ocak-ekim döneminde İstanbul'da en çok konut satışı gerçekleşen ilk 10 ilçe şöyle:
1-Esenyurt: 23 bin 77 adet
2-Pendik: 8 bin 569 adet
3-Başakşehir: 8 bin 440 adet
4-Bahçelievler: 8 bin 292 adet
5-Beylikdüzü: 7 bin 617 adet
6-Kartal: 6 bin 993 adet
7-Kadıköy: 6 bin 948 adet
8-Maltepe: 6 bin 312 adet
9-Ümraniye: 6 bin 215 adet
10-Sancaktepe: 6 bin 35 adet
ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI NE?
En çok satışın gerçekleştiği ilk 10 ilçede ilandaki rakamlara bakarak yapılan hesaplamaya göre Eylül 2025 metrekare satış fiyatları (yaklaşık ve ortalama olarak) ise şöyle:
1-Esenyurt: 26 bin 150 TL
2-Pendik: 51 bin 485 TL
3-Başakşehir: 59 bin 160 TL
4-Bahçelievler: 42 bin 850 TL
5-Beylikdüzü: 38 bin 170 TL
6-Kartal: 63 bin 340 TL
7-Kadıköy: 138 bin 900 TL
8-Maltepe: 73 bin 800 TL
9-Ümraniye: 60 bin 700 TL
10-Sancaktepe: 44 bin 900 TL