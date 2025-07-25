İstanbul’da en çok ve en az konut satılan ilçeler açıklandı: İşte yatırımcıların yeni rotası
Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte konut piyasasında hareketlilik yeniden başladı. İstanbul'da bazı ilçeler rekor satış rakamlarına ulaşırken, bazı bölgelerde ise alım-satım neredeyse durma noktasına geldi.İşte yatırımcıların ilgisini çeken en popüler ilçeler ve durağan seyreden bölgeler...
Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesiyle birlikte konut piyasasında yeniden hareketlilik başladı. Uzun süredir yüksek faizler nedeniyle durgun seyreden ipotekli satışların artması beklenirken, İstanbul'da bazı ilçeler satış performansıyla öne çıktı. Uzmanlara göre yatırımcılar; lokasyon, kira getirisi ve fiyat çarpanı gibi temel kriterleri dikkate alarak alım yapıyor.
Türkiye genelinde konuta olan talep, yüksek faizlere rağmen düşmedi. TÜİK verilerine göre, 2025 yılının ilk 6 ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,9 artarak 691 bin 893 adede ulaştı. Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirdiği 300 baz puanlık faiz indirimi ise konut kredisi faiz oranlarında düşüş beklentisini güçlendirdi.
FAİZ İNDİRİMİ SATIŞLARI ATEŞLEYECEK
Yüksek faiz ortamı nedeniyle ipotekli satışlar son dönemde toplam satışlar içinde yüzde 10’un altına gerilemişti. Haziran ayı itibarıyla bu oran yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ancak geçmişte kredi faizlerinin düşük olduğu dönemlerde ipotekli satış oranı yüzde 35’e kadar çıkmıştı. Faiz indirimlerinin devam etmesi halinde bu oranın tekrar artması bekleniyor.