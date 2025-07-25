İstanbul’da en çok ve en az konut satılan ilçeler açıklandı: İşte yatırımcıların yeni rotası

FAİZ İNDİRİMİ SATIŞLARI ATEŞLEYECEK

Yüksek faiz ortamı nedeniyle ipotekli satışlar son dönemde toplam satışlar içinde yüzde 10’un altına gerilemişti. Haziran ayı itibarıyla bu oran yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ancak geçmişte kredi faizlerinin düşük olduğu dönemlerde ipotekli satış oranı yüzde 35’e kadar çıkmıştı. Faiz indirimlerinin devam etmesi halinde bu oranın tekrar artması bekleniyor.