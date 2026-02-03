İstanbul’da ev almak isteyenler için yeni tablo netleşti: İlçelere göre konut fiyatları belli oldu

Gayrimenkul piyasası yeni yıla da hareketli bir giriş yaptı. Ocak ayında, ilanlardaki veriler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre yalnızca daire nitelikli konutlarda ortalama fiyat artışı yüzde 3,36 olarak kaydedildi. Verilere göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 37 bin 504 TL’ye yükseldi. Rakamlar, yılın ilk ayında konut fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin sürdüğünü ortaya koyarken, piyasadaki canlılığın devam ettiğine işaret ediyor.