İstanbul’da ev almak isteyenler için yeni tablo netleşti: İlçelere göre konut fiyatları belli oldu
Konut yatırımcılarının odağındaki İstanbul’da, 2026 yılına fiyat artışlarıyla girildi. Yeni yılın ilk ayında konut piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, ocak ayına ait en pahalı ve en uygun fiyatlı ilçeler de netleşti.
Gayrimenkul piyasası yeni yıla da hareketli bir giriş yaptı. Ocak ayında, ilanlardaki veriler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre yalnızca daire nitelikli konutlarda ortalama fiyat artışı yüzde 3,36 olarak kaydedildi. Verilere göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 37 bin 504 TL’ye yükseldi. Rakamlar, yılın ilk ayında konut fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin sürdüğünü ortaya koyarken, piyasadaki canlılığın devam ettiğine işaret ediyor.
Konut yatırımcısının en gözde şehri olan İstanbul’da da dikkat çeken fiyat hareketleri yaşanıyor. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Aralık 2025’te 56 bin 631 TL olan mega kentte, ortalama metrekare satış fiyatı Ocak 2026’da 59 bin 179 TL’ye yükseldi.