İstanbul'da ev kiralarında bir ilk! Yüzde 193 arttı: İşte Temmuz 2025’te en pahalı ve ucuz ilçeler…

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul’da Kadıköy’de ortalama konut kirası 62 bin TL’ye, Sarıyer’de ise 60 bin TL’ye ulaştı. Böylece İstanbul’da ilçe bazında ortalama kira bedelleri ilk kez 60 bin TL sınırını aşmış oldu. Öte yandan, kentte ortalama kirası 20 bin TL’nin altında kalan ilçe sayısı yalnızca 3’e düştü.