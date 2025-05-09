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  4. İstanbul'da hangi ilçede kiralar ne kadar? En düşük ve en yüksek kiralar hangi ilçede?

İstanbul'da hangi ilçede kiralar ne kadar? En düşük ve en yüksek kiralar hangi ilçede?

İstanbul'da ortalama kiralık konut metrekare kira fiyatı, 6,2’lik depremin de gerçekleştiği nisan ayında 287,50 TL olarak hesaplandı. Silivri’de 200 TL olan kira fiyatı, İstanbul ortalamasına göre yüzde 30 daha düşük olarak dikkat çekiyor. Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Zeytinburnu gibi ilçeler “merkezi konumu” nedeniyle “kirada en yüksek ilçeler” olarak öne çıkıyor. Beykoz ve Şile, fay hatlarına uzak olmasına rağmen 294 TL ve 328 TL metrekare fiyatı ile merkez ilçelerin de gerisinde kaldı.

İstanbul'da hangi ilçede kiralar ne kadar? En düşük ve en yüksek kiralar hangi ilçede? - Sayfa 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul’da 6.2'lik depremin gerçekleştiği nisan ayında ilçe ilçe konut kiraları da belli oldu.

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İstanbul'da hangi ilçede kiralar ne kadar? En düşük ve en yüksek kiralar hangi ilçede? - Sayfa 2

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'da ortalama metrekare kira fiyatı 287,50 TL hesaplandı.

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İstanbul'da hangi ilçede kiralar ne kadar? En düşük ve en yüksek kiralar hangi ilçede? - Sayfa 3

EN DÜŞÜK KİRALAR HANGİ İLÇELERDE?

İlçeler bazında bakıldığında nisan ayında en düşük kiraların olduğu ilçeler şöyle:

1-Esenyurt: 183 TL

2-Arnavutköy: 189 TL

3-Esenler: 190 TL

4-Sultangazi: 193 TL

5-Silivri: 200 TL

6-Sultanbeyli: 205 TL

7-Avcılar: 222 TL

8-Çatalca: 228 TL

9-Büyükçekmece: 230 TL

10-Beylikdüzü: 230 TL

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İstanbul'da hangi ilçede kiralar ne kadar? En düşük ve en yüksek kiralar hangi ilçede? - Sayfa 4

EN YÜKSEK KİRALAR HANGİ İLÇELERDE?

Yine nisan ayında en yüksek kiraların olduğu ilçeler ise şöyleydi:

1-Kadıköy: 520 TL

2-Beşiktaş: 500 TL

3-Sarıyer: 500 TL

4-Bakırköy: 464 TL

5-Zeytinburnu: 432 TL

6-Beyoğlu: 388 TL

7-Ataşehir: 384 TL

8-Şişli: 375 TL

9-Üsküdar: 350 TL

10-Maltepe: 350 TL

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