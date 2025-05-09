İstanbul'da hangi ilçede kiralar ne kadar? En düşük ve en yüksek kiralar hangi ilçede?
İstanbul'da ortalama kiralık konut metrekare kira fiyatı, 6,2’lik depremin de gerçekleştiği nisan ayında 287,50 TL olarak hesaplandı. Silivri’de 200 TL olan kira fiyatı, İstanbul ortalamasına göre yüzde 30 daha düşük olarak dikkat çekiyor. Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Zeytinburnu gibi ilçeler “merkezi konumu” nedeniyle “kirada en yüksek ilçeler” olarak öne çıkıyor. Beykoz ve Şile, fay hatlarına uzak olmasına rağmen 294 TL ve 328 TL metrekare fiyatı ile merkez ilçelerin de gerisinde kaldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul’da 6.2'lik depremin gerçekleştiği nisan ayında ilçe ilçe konut kiraları da belli oldu.
Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'da ortalama metrekare kira fiyatı 287,50 TL hesaplandı.
EN DÜŞÜK KİRALAR HANGİ İLÇELERDE?
İlçeler bazında bakıldığında nisan ayında en düşük kiraların olduğu ilçeler şöyle:
1-Esenyurt: 183 TL
2-Arnavutköy: 189 TL
3-Esenler: 190 TL
4-Sultangazi: 193 TL
5-Silivri: 200 TL
6-Sultanbeyli: 205 TL
7-Avcılar: 222 TL
8-Çatalca: 228 TL
9-Büyükçekmece: 230 TL
10-Beylikdüzü: 230 TL