İstanbul’da kaç milyarder var? İşte dünyada dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler
Araştırma şirketi Altrata’nın 2024 yılı “Milyarder Araştırması” sonuçları belli oldu. Dünyadaki dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıla göre yüzde 4 artarken, dolar milyarderi sayısı 3 bin 323 kişi oldu. Peki bu milyarderler hangi şehirlerde yaşıyor? İstanbul’da kaç dolar milyarderi var?
En çok milyarder ABD’de New York’ta yaşıyor. New York’taki milyarder sayısı 144 ve geçen yıla göre 9 artış gösterdi.
1 | 14
Yine ABD’de San Francisco’da yaşayan dolar milyarderi sayısı 87 olurken, geçen yıla göre 3 kişi artış gösteriyor.
3 | 14