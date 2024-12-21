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İstanbul’da kaç milyarder var? İşte dünyada dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler

Araştırma şirketi Altrata’nın 2024 yılı “Milyarder Araştırması” sonuçları belli oldu. Dünyadaki dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıla göre yüzde 4 artarken, dolar milyarderi sayısı 3 bin 323 kişi oldu. Peki bu milyarderler hangi şehirlerde yaşıyor? İstanbul’da kaç dolar milyarderi var?

İstanbul’da kaç milyarder var? İşte dünyada dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler - Sayfa 1

En çok milyarder ABD’de New York’ta yaşıyor. New York’taki milyarder sayısı 144 ve geçen yıla göre 9 artış gösterdi.

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İstanbul’da kaç milyarder var? İşte dünyada dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler - Sayfa 2

Hong Kong’ta yaşayan milyarder sayısı 107 olurken, geçen yıla göre 5 kişi geriliyor.

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İstanbul’da kaç milyarder var? İşte dünyada dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler - Sayfa 3

Yine ABD’de San Francisco’da yaşayan dolar milyarderi sayısı 87 olurken, geçen yıla göre 3 kişi artış gösteriyor.

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İstanbul’da kaç milyarder var? İşte dünyada dolar milyarderlerinin yaşadığı şehirler - Sayfa 4

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan milyarder sayısı 78 oldu.

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