İstanbul'da kiralar asgari ücretin 3 katına ulaştı! İşte ilçelere göre ortalama kira bedelleri

Mart ayı itibarıyla Sarıyer'deki ortalama kira bedeli 64 bin 454 TL, Beşiktaş'taki ortalama kira bedeli ise 61 bin 512 TL olarak belirlendi. Bu ilçelerdeki kiralar, asgari ücretin yaklaşık üç katına çıkarak İstanbul'daki gelir adaletsizliği ve barınma krizini bir kez daha gündeme getirdi.



