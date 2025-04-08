İstanbul'da kiralar asgari ücretin 3 katına ulaştı! İşte ilçelere göre ortalama kira bedelleri
İstanbul'da Mart ayında konut kiraları tarihi zirvelere tırmandı. Sarıyer ve Beşiktaş'ta ortalama kiralar 60 bin TL'yi geçerken, pek çok ilçede kira bedelleri asgari ücreti çok geride bıraktı.
İstanbul’da konut kiraları Mart ayında tarihi bir zirveye ulaşarak, önemli bir artış kaydetti. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın verilerine göre, Şubat ayında yalnızca bir ilçede 60 bin lirayı aşan ortalama kira fiyatı, Mart ayında iki ilçede bu seviyeyi geçti. Artış, özellikle İstanbul'un yaşam maliyetlerinin en yüksek olduğu bölgelerde yoğunlaştı.
Mart ayı itibarıyla Sarıyer'deki ortalama kira bedeli 64 bin 454 TL, Beşiktaş'taki ortalama kira bedeli ise 61 bin 512 TL olarak belirlendi. Bu ilçelerdeki kiralar, asgari ücretin yaklaşık üç katına çıkarak İstanbul'daki gelir adaletsizliği ve barınma krizini bir kez daha gündeme getirdi.
KİRALAR GİDEREK ULAŞILMAZ HALE GELİYOR
İstanbul genelinde konut kiralarındaki artış yalnızca lüks semtlerle sınırlı değil. Mart ayında birçok ilçede kiralar dikkat çekici oranlarda yükselirken, özellikle orta ve düşük gelirli gruplar için barınma ihtiyacı ciddi bir ekonomik yük haline geldi.