İstanbul’da konut satışların en çok arttığı ve azaldığı 5 ilçe hangisi? İşte liste...
Türkiye genelinde ağustos ayında konut satışları 143 bin adedi aşarken, İstanbul’da satış adedi 22 bine yaklaştı. Geçen ayki veriler dikkate alındığında bir ilçede satışlar yüzde 28,20 oranında arttı, 2 ilçede ise yüzde 30’un üzerinde düşüşler dikkat çekti. Peki İstanbul’da satışların en çok arttığı ve azaldığı ilçeler hangileri oldu? İşte detaylar...
Konut satışları piyasada hareketliliğin devam ettiğini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ağustosta ülke genelinde 143 bin 319 adet konut satışı gerçekleşti. Yıllık bazda satışlardaki artış yüzde 6,8 oldu. Öte yandan ağustos verisi bu yılın en yüksek aylık verisi olarak da kayıtlara geçti.
Bu arada Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 yükseldi ve 978 bin 70 adede ulaştı. İlk 8 aylık dönemde kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları da yüzde 84,6 arttı ve 141 bin 227 adet oldu.
KONUT SATIŞINDA İSTANBUL ZİRVEDE
Konut piyasasının en gözde şehri İstanbul olmaya devam etti. Sadece ağustos ayında İstanbul'da 21 bin 814 adet konut satışı gerçekleşti.