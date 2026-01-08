İstanbul'da makas açıldı, 230 bin TL fark oluştu! İşte ilçelerin ortalama hanehalkı gelirleri
Endeksa verilerine göre ortalama hanehalkı büyüklüğü, kişi başına düşen geli ve ortalama hanehalkı geliri İstanbul'un ilçelerine göre hesaplandı. Makas giderek açılıyor. İlk sıradaki ilçe ile son sıradaki ilçe arasında 230.000 TL fark var. İşte ilçelerin ortalama hane halkı gelirleri:
İstanbul’da gelir dağılımındaki eşitsizlik rakamlara net şekilde yansıdı; Endeksa verileri, ilçe ilçe yapılan hesaplamalarda en yüksek gelirli ilçe ile en düşük gelirli ilçe arasında yıllık 230 bin TL’lik dikkat çekici bir fark oluştuğunu ortaya koydu.
1. Beşiktaş: Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü - 2.45 - Kişi Başına Düşen Gelir (₺) 116.729 - Ortalama Hanehalkı Geliri (₺) 286.117
2. Kadıköy: Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü - 2.39 - Kişi Başına Düşen Gelir (₺) 113.998 - Ortalama Hanehalkı Geliri (₺) 272.262