İstanbul'da makas açıldı, 230 bin TL fark oluştu! İşte ilçelerin ortalama hanehalkı gelirleri

İstanbul’da gelir dağılımındaki eşitsizlik rakamlara net şekilde yansıdı; Endeksa verileri, ilçe ilçe yapılan hesaplamalarda en yüksek gelirli ilçe ile en düşük gelirli ilçe arasında yıllık 230 bin TL’lik dikkat çekici bir fark oluştuğunu ortaya koydu.