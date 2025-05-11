İstanbul’da satılık konut fiyatları zirveye ulaştı! İşte şehrin en pahalı 10 mahallesi

İspanya'nın Barselona şehrinde 94 metrekarelik bir daire 10 milyon TL'ye, Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise 96 metrekarelik daireler 17 milyon TL'den satılıyor. Bu iki ülkede konutların kendini kira yoluyla geri ödeme süresi ise 10 ila 15 yıl arasında değişiyor.