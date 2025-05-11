İstanbul’da satılık konut fiyatları zirveye ulaştı! İşte şehrin en pahalı 10 mahallesi
İstanbul’daki konut fiyatlarındaki hızlı artış, dünya metropollerini bile geride bıraktı. Kentte bazı mahallelerde fiyatlar adeta zirve yaptı. İşte İstanbul’un en pahalı 10 mahallesi ve şaşkına çeviren fiyatlar..
Pandemi sonrasında Türkiye’de konut fiyatlarında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Özellikle İstanbul’daki fiyatlar, dünyanın önde gelen başkentlerini geride bırakarak rekor seviyelere ulaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da seçkin semtlerde 45 metrekarelik bir apartman dairesi 32 milyon TL'ye alınabiliyor, Fransa'nın başkenti Paris'te ise 80 metrekarelik bir daire 48 milyon TL'ye satılabiliyor.
İspanya'nın Barselona şehrinde 94 metrekarelik bir daire 10 milyon TL'ye, Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise 96 metrekarelik daireler 17 milyon TL'den satılıyor. Bu iki ülkede konutların kendini kira yoluyla geri ödeme süresi ise 10 ila 15 yıl arasında değişiyor.