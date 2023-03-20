İstanbul’da satılmayı bekleyen konut sayısı yüzde 49 arttı Endeksa’nın verilerine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konut sayısı yüzde 49 arttı. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 artış gösterdiği İstanbul’da Şubat ayı değer artışı ise yüzde 6 oldu.

Deprem ile uzmanlar tarafından daha güvenli olduğu belirtilen bölgelere talebin artması ve pek çok kişinin halihazırda ikamet ettiği konutu değiştirmek istemesi sonucu satılık konut piyasası hareketlendi. Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak güvenilir değerleme sonuçlarına ulaşan Endeksa, şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul ilçelerindeki satılık konut piyasasını inceledi. 1 | 9

Endeksa verilerine göre, 2023 yılı Şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar yüzde 49 artış gösterdi. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 artış gösterdiği İstanbul’da Şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. İstanbul genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 105 bin 840 TL oldu. 2 | 9

Şubat ayında satılmayı bekleyen konutların en fazla artış gösterdiği ilçeler ise Adalar, Şile, Beykoz, Bakırköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beşiktaş oldu. Adalar’da satılık konut stoku yüzde 79 artış gösterirken, yıllık değer artışı yüzde 119, Şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Adalar’da konutların ortalama metrekare fiyatı 43 bin 946 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 712 bin 980 TL olarak gerçekleşti. 3 | 9