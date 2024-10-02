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  4. İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor ; Tam yüzde 50 avantajla geliyor

İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor ; Tam yüzde 50 avantajla geliyor

İstanbul’da yaşayan vatandaşların toplu ulaşım kullanımını artırmak için eşsiz bir düzenleme başlatıldı

İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor ; Tam yüzde 50 avantajla geliyor - Sayfa 1

20 milyonu aşkın insanın yaşadığı düşünülen İstanbul’da trafiğe çare bulmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) girişimleri devam ediyor. İş çıkışlarında oluşan trafiğe çare bulmak için kolları sıvayan İBB daha önce görülmemiş bir düzenleme başlattı.

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İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor ; Tam yüzde 50 avantajla geliyor - Sayfa 2

BAŞVURU YAPAN HERKES FAYDALANACAK

Kampanya kapsamında İstanbulkart sahipleri yüzde 50 indirimli ulaşım hakkından faydalanacak. Üstelik kampanyadan faydalanmak için tek yapılması gereken ise başvuruda bulunmak. Konuya ilişkin detaylara sozcu.com.tr sitesinde yer verildi.

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İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor ; Tam yüzde 50 avantajla geliyor - Sayfa 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kampanyası sayesinde, istanbulkart sahipleri  İSPARK'ın P+D (Park and Ride) otoparklarını kullanarak toplu taşıma araçlarına aktarma yaptıklarında otopark ücretlerinde %50 indirim alacaklar. 

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İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor ; Tam yüzde 50 avantajla geliyor - Sayfa 4

Bu uygulama ile hem aracınızı güvenle park edebilir hem de toplu taşımanın avantajlarından faydalanabilirsiniz.

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