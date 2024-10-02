İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor ; Tam yüzde 50 avantajla geliyor
İstanbul’da yaşayan vatandaşların toplu ulaşım kullanımını artırmak için eşsiz bir düzenleme başlatıldı
20 milyonu aşkın insanın yaşadığı düşünülen İstanbul’da trafiğe çare bulmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) girişimleri devam ediyor. İş çıkışlarında oluşan trafiğe çare bulmak için kolları sıvayan İBB daha önce görülmemiş bir düzenleme başlattı.
BAŞVURU YAPAN HERKES FAYDALANACAK
Kampanya kapsamında İstanbulkart sahipleri yüzde 50 indirimli ulaşım hakkından faydalanacak. Üstelik kampanyadan faydalanmak için tek yapılması gereken ise başvuruda bulunmak. Konuya ilişkin detaylara sozcu.com.tr sitesinde yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kampanyası sayesinde, istanbulkart sahipleri İSPARK'ın P+D (Park and Ride) otoparklarını kullanarak toplu taşıma araçlarına aktarma yaptıklarında otopark ücretlerinde %50 indirim alacaklar.
Bu uygulama ile hem aracınızı güvenle park edebilir hem de toplu taşımanın avantajlarından faydalanabilirsiniz.