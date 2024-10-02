İstanbulkart kullananları ilgilendiriyor ; Tam yüzde 50 avantajla geliyor

20 milyonu aşkın insanın yaşadığı düşünülen İstanbul’da trafiğe çare bulmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) girişimleri devam ediyor. İş çıkışlarında oluşan trafiğe çare bulmak için kolları sıvayan İBB daha önce görülmemiş bir düzenleme başlattı.