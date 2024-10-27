İstanbullu emekliler arkasına bile bakmadan göç ediyorlar! İşte emeklilerin gözdesi 5 şehir

Hem İstanbul'daki fiyatların iyice çıldırmış olması, hem deprem korkusu derken bir de devletin bu destekleriyle birlikte emekliler İstanbul'dan göç etmeye başladı. Emekliler ilk olarak İstanbul'a daha yakın illeri tercih ediyordu ancak bu sıralama da değişti. Artık İstanbul'dan giden emeklinin farklı kriterleri ve istekleri var. İşte emeklilerin en çok tercih ettiği 5 il...