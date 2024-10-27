İstanbullu emekliler arkasına bile bakmadan göç ediyorlar! İşte emeklilerin gözdesi 5 şehir
İstanbul'da deprem korkusu herkesi sardı. Buna bir de yüksek kira ve enflasyon eklendi. Market fiyatları cep yakarken emekli İstanbullu artık arkasına bile bakmadan İstanbul'u terk ediyor.
Son yapılan nüfus araştırmalarına göre, İstanbul artık göç veren bir şehir. Özellikle devletin hayvancılığı ve tarımı kalkındırma projeleri kapsamında verdiği destekler de emeklileri harekete geçirmiş durumda.
Hem İstanbul'daki fiyatların iyice çıldırmış olması, hem deprem korkusu derken bir de devletin bu destekleriyle birlikte emekliler İstanbul'dan göç etmeye başladı. Emekliler ilk olarak İstanbul'a daha yakın illeri tercih ediyordu ancak bu sıralama da değişti. Artık İstanbul'dan giden emeklinin farklı kriterleri ve istekleri var. İşte emeklilerin en çok tercih ettiği 5 il...
Emlak Kulisi sitesinden Şerife Aydın'ın haberine göre, emekliler İstanbul'u terk edip bu 5 şehre akın ediyor. İşte emeklilerin en çok terih 5 il: