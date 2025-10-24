İstanbul'u tahtından etti! Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı... Zirve başkentin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından paylaşılan Türkiye 100 listesi, ülke ekonomisinin dinamik yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşılan listede 34 farklı sektörden firma bulunurken, en yüksek yoğunluk bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bu sektörü toptan ticaret ile makine ve ekipman imalatı izledi. Ankara, en hızlı büyüyen şirketlerde İstanbul'u solladı. İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi...