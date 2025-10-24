İstanbul'u tahtından etti! Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı... Zirve başkentin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerini açıkladı. Sanayi başta olmak üzere pek çok sektör için zor bir dönem olmasına rağmen en hızlı büyüyen şirketlerin ortalama cirolarının yüzde 1644 olduğu açıklandı. İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından paylaşılan Türkiye 100 listesi, ülke ekonomisinin dinamik yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşılan listede 34 farklı sektörden firma bulunurken, en yüksek yoğunluk bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bu sektörü toptan ticaret ile makine ve ekipman imalatı izledi. Ankara, en hızlı büyüyen şirketlerde İstanbul'u solladı. İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi...
1 - DEEPTECH UNİVERSE SAVUNMA VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Kuruluş Yılı: 07.12.2018
2021 / 2023 Büyüme Oranı: 19153%
Gelir Aralığı (TL, 2023): 500 - 900 Milyon
Çalışan Sayısı: 12
Şirket Üst Yönetimi: Emre Evren
İl: ANKARA
2 - BATI KİPAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Yılı: 11.04.2016
2021 / 2023 Büyüme Oranı: 18093%
Gelir Aralığı (TL, 2023): 900 Milyon üzeri
Çalışan Sayısı: 1269
Şirket Üst Yönetimi: Mehmet Hanefi Öksüz
İl: KAHRAMANMARAŞ