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  4. İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangileri? İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kiralar

İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangileri? İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kiralar

İstanbul’da mayıs ayında ortalama 28 bin TL olan kira fiyatı, haziranda 30 bin TL’ye çıktı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan bilgilere göre, ağustos ayında ortalama kira daha da aartacak. Bu arada İstanbul’da kiraların en düşük olduğu ilk 5 ilçe Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Silivri oldu. Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy ise en pahalı 5 ilçe olmaya devam etti. İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kira fiyatları...

İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangileri? İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kiralar - Sayfa 1

Tayin dönemi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte binlerce hanede taşınma telaşı başladı. Emlak piyasasına bakıldığında ise kiralarda dikkat çeken bir yükseliş var.

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İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangileri? İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kiralar - Sayfa 2

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan rapora göre, İstanbul'da mayıs ayında ortalama 28 bin TL olan kira fiyatı, haziranda 30 bin TL’ye çıktı.

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İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangileri? İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kiralar - Sayfa 3

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, kiralık daire ilanlarını analiz ettiklerinde, kendi kendini tekrarlayan bir döngüyle karşılaştıklarını aktararak “Baharla birlikte yaklaşık beş aylık bir dönemde yükselme eğiliminde olan ilan kiraları, yaz ortasında zirve yapıp, kış sonuna kadar yaklaşık 7 ay durgun seyrediyor” dedi.

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İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangileri? İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kiralar - Sayfa 4

AĞUSTOSTA ORTALAMA KİRA 32 BİN 500 TL’YE ÇIKABİLİR

İstanbul’da geçen yılın ağustosundan bu yılın mart ayına kadar 25.000 TL’de kiraların sabit kaldığını aktaran Dr. Ahmet Büyükduman, haziranda ise ortalama rakamların 30 bin TL’ye yükseldiğini belirtti.

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