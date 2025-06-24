İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangileri? İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kiralar

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, kiralık daire ilanlarını analiz ettiklerinde, kendi kendini tekrarlayan bir döngüyle karşılaştıklarını aktararak “Baharla birlikte yaklaşık beş aylık bir dönemde yükselme eğiliminde olan ilan kiraları, yaz ortasında zirve yapıp, kış sonuna kadar yaklaşık 7 ay durgun seyrediyor” dedi.