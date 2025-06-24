İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangileri? İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kiralar
İstanbul’da mayıs ayında ortalama 28 bin TL olan kira fiyatı, haziranda 30 bin TL’ye çıktı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan bilgilere göre, ağustos ayında ortalama kira daha da aartacak. Bu arada İstanbul’da kiraların en düşük olduğu ilk 5 ilçe Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Silivri oldu. Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy ise en pahalı 5 ilçe olmaya devam etti. İşte İstanbul’da ilçe ilçe güncel kira fiyatları...
Tayin dönemi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte binlerce hanede taşınma telaşı başladı. Emlak piyasasına bakıldığında ise kiralarda dikkat çeken bir yükseliş var.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan rapora göre, İstanbul'da mayıs ayında ortalama 28 bin TL olan kira fiyatı, haziranda 30 bin TL’ye çıktı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, kiralık daire ilanlarını analiz ettiklerinde, kendi kendini tekrarlayan bir döngüyle karşılaştıklarını aktararak “Baharla birlikte yaklaşık beş aylık bir dönemde yükselme eğiliminde olan ilan kiraları, yaz ortasında zirve yapıp, kış sonuna kadar yaklaşık 7 ay durgun seyrediyor” dedi.