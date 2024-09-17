İstasyonların yolunu unutturuyor! Uzmanlardan yakıt tasarrufu yaptıran 5 altın yöntem
Petrol fiyatlarının artışıyla birlikte, motorin ve benzine gelen zamlar araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. Yakıtlar katlanınca sürücüler de tasarruf için yeni yöntemlerin peşine düştü. Depo dolum maliyetleri artınca bazı tasarruf yöntemleri de araştırılmaya başlandı. Prof. Dr. Kadir Aydın ve Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil akaryakıt istasyonlarının yolunu unutturan 5 altın kuralı anlattı.
Petrol fiyatlarında yaşanan artış, benzin ve motorini vurdu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar araç sahiplerinin kara kara düşündürüyor. Benzin ve motorin fiyatlarının katlanmasıyla birlikte pek çok sürücü aracına LPG taktırmıştı. Ancak onda da fiyat yükselişe geçti.
AKARYAKIT YAKMASIN, KOKLASIN!
Akaryakıt fiyatları yükselince pek çok kişi de az yakan otomobilin hayalini kurmaya başladı. Sürücüler benzin tasarrufu ile ilgili tüyolar, mazotu az yakmayı sağlayan cihazları gibi pek çok farklı uygulamanın peşine düştü. Prof. Dr. Kadir Aydın ve Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil yakıt tüketimini azaltmak ve aracın daha az yakmasını sağlayacak 5 temel kuralı anlattı.
ARAÇLARIN MALZEMESİ YAKIT TÜKETİMİNİ ETKİLİYOR
Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın, "Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar, daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir" dedi. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda, aracın menzilini yüzde 14’e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller, sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor.
PETROL FİYATLARININ ARTIŞI ÜRETİME YANSIDI
Otomobil üretiminde, 1970’lerde yaşanan petrol krizi ile birlikte, yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler, araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor.