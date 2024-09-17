İstasyonların yolunu unutturuyor! Uzmanlardan yakıt tasarrufu yaptıran 5 altın yöntem

ARAÇLARIN MALZEMESİ YAKIT TÜKETİMİNİ ETKİLİYOR

Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın, "Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar, daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir" dedi. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda, aracın menzilini yüzde 14’e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller, sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor.